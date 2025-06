Formazioni ufficiali Spagna-Italia U21 le scelte dei ct

Stasera alle 21:00 si accendono le luci sullo spettacolo di Under 21, con Spagna e Italia pronti a sfidarsi nelle qualificazioni ai Mondiali. Le formazioni ufficiali rivelano le scelte strategiche degli allenatori, promettendo un incontro ricco di emozioni e talento giovanile. Chi avrà la meglio in questa battaglia che potrebbe definire il futuro del calcio europeo? Scopriamolo subito!

Formazioni ufficiali Spagna-Italia U21, le scelte degli allenatori per il match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. I dettagli Alle 21:00 la sfida valida per la seconda giornata degli¬†Europei¬†tra¬†Spagna-Italia U21. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due ct. SPAGNA U21 (4-2-3-1): Cunat; Pubill, Marin, Herzog, Garcia; Jauregizar, Marin; Moro, Moleiro, Rodriguez; Fernandez Jean. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Spagna-Italia U21, le scelte dei ct

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali - spagna - italia

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 - In attesa di una sfida avvincente tra Chelsea e Manchester United, il tecnico Maresca sorprende tutti schierando il giovane Tyrique George dal primo minuto.

Serie B, playout / Sampdoria-Salernitana, le formazioni ufficiali - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi; Europei Under 21, Spagna-Italia LIVE le formazioni ufficiali: Pisilli e Fazzini titolari, fuori Casadei e Desplanches; Spagna U21- Italia U21, le formazioni ufficiali.

Spagna-Italia Europei Under 21: dove vederla (in tv e streaming), formazioni ufficiali e orario - Spagna e Italia si affrontano nell'ultima partita del girone degli Europei Under 21 per aggiudicarsi il primo posto del Girone A. Segnala ilmessaggero.it

Europei Under 21, Spagna-Italia LIVE le formazioni ufficiali: Pisilli e Fazzini titolari, fuori Casadei e Desplanches - Alle ore 21 di martedì 17 giugno andrà in scena allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava la sfida che mette in palio il primo posto nel gruppo A tra Spagna e Italia,. Scrive msn.com