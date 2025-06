Formazioni confermate mentre Bellingham inizia in panchina

Il Borussia Dortmund si prepara a scendere in campo con le formazioni ufficiali, mentre Jobe Bellingham inizia la sua avventura in panchina. I tifosi sono in attesa di scoprire come i gialloneri affronteranno l'importante sfida contro il Fluminense al Metlife Stadium di New York. Con una squadra rinvigorita e nuovi rinforzi, il Dortmund punta a lasciare il segno nella Coppa del Mondo Club, scrivendo un capitolo entusiasmante della loro stagione.

2025-06-17 17:16:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Borussia Dortmund apri la loro campagna di Coppa del Mondo Club contro Fluminense al Metlife Stadium di New York questo pomeriggio. Gli uomini di Niko Kovac hanno completato fortemente la stagione della Bundesliga, finendo quarto per raschiare la Champions League della prossima stagione. Si sono anche rafforzati dalla fine della campagna nazionale, portando Jobe Bellingham da Sunderland con un accordo che rappresenterebbe una commissione record di club se tutti i componenti aggiuntivi fossero raggiunti. La parte brasiliana Fluminense si è assicurata il loro posto alla competizione in virtù della vittoria della Copa Libertadores del 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

