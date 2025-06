Formazione Tommasetti Lega | Trasparenza sulla gestione dei fondi Pnrr

Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega in Campania, si leva forte contro presunti favoritismi e mancanze di trasparenza nella gestione dei fondi PNRR destinati alle agenzie formative. Con determinazione, promette di intraprendere ogni azione necessaria per garantire correttezza e nessuna ingiustizia nell’impiego di queste risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio. La sua battaglia mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a tutelare le politiche attive del lavoro.

Presunti favoritismi sui fondi Pnrr per le agenzie formative, Aurelio Tommasetti promette battaglia. Il consigliere regionale della Campania della Lega esprime profonda preoccupazione in merito alla gestione dei finanziamenti destinati alle politiche attive del lavoro, a seguito di segnalazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Formazione, Tommasetti (Lega): “Trasparenza sulla gestione dei fondi Pnrr”

