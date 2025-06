Formazione professionale in Sicilia | stanziati 94,5 milioni euro per 300 corsi Iefp tra il 2025 e il 2028

La Sicilia si prepara a rivoluzionare il suo futuro con un investimento di 94,5 milioni di euro destinati alla formazione professionale tra il 2025 e il 2028. Con 300 corsi innovativi e oltre 8.000 giovani coinvolti, questa iniziativa mira a creare nuove opportunità e a contrastare le sfide occupazionali. Un passo decisivo verso una regione più forte e preparata per le sfide del domani.

La Regione Siciliana ha lanciato un’importante iniziativa per rafforzare l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, stanziando 94,5 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Il piano, che si svilupperà dal 2025 al 2028, prevede l’attivazione di 300 corsi rivolti a oltre 8.000 giovani dai 14 anni in su. L’obiettivo è contrastare . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

