Formazione professionale in Sicilia | dalla Regione 300 corsi per oltre 8.000 allievi

La regione Sicilia si trasforma grazie a un investimento straordinario: 94,5 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, con 300 corsi e oltre 8.000 giovani coinvolti. Il governo Schifani punta sui talenti emergenti, offrendo opportunità concrete di formazione e crescita professionale. Un piano ambizioso che promette di rivoluzionare il futuro dei nostri giovani, aprendoli a nuove sfide e successi. Lo sviluppo parte proprio dal sapere, e questa iniziativa è la chiave per un domani migliore.

Il governo Schifani punta sui giovani e lo fa con un piano triennale da 94,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per l'attivazione di 300 corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) destinati in Sicilia a una platea di 8.100 allievi.

