Formazione personale scolastico le risorse assegnate alle scuole sono vincolate? ORIENTAMENTO Aran

La formazione del personale scolastico rappresenta un elemento chiave per il miglioramento qualitativo del sistema educativo. Con le recenti normative, in particolare l'articolo 36 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, si sottolinea come le risorse destinate siano strettamente vincolate all’orientamento Aran e finalizzate alla crescita professionale. Ma quali sono i limiti e le opportunità di questa disciplina? Scopriamolo insieme, perché investire nella formazione significa potenziare il futuro della scuola.

L’art. 36 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha ridisciplinato la formazione del personale scolastico, evidenziando che la stessa è funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità del lavoratore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Formazione personale scolastico: retribuzione, permessi e prerogative del Dirigente scolastico - L’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per l’anno scolastico 2024/2025 ha stanziato 30 milioni di euro destinati alla formazione del personale scolastico, nel contesto del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF).

QUANDO SONO FACOLTATIVI I CORSI DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO? I corsi di formazione e aggiornamento per il personale scolastico sono facoltativi per alcuni, mentre obbligatori per altri. In particolare, i doce Vai su Facebook

Formazione del personale scolastico: prossima la sottoscrizione del CCNI per la ripartizione delle risorse alle scuole - Nel nuovo CCNI viene ribadito pertanto che l'attribuzione delle risorse ministeriali disponibili avviene per il 60% direttamente alle istituzioni scolastiche e il ... Lo riporta flcgil.it

Formazione personale scolastico: il Ministero stanzia oltre 1 miliardo - Il Ministero dell’istruzione e del merito ha stanziato oltre 1 miliardo di euro per la formazione del personale scolastico. Riporta ticonsiglio.com