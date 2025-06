Forlì si mobilita a sostegno della Palestina con un concerto di solidarietà in Piazza Saffi

Forlì236 si unisce con entusiasmo alla causa palestinese, dando vita a un concerto di solidarietà in piazza Saffi. Con l’adesione di ForlìMusica a "La musica contro il silenzio", un’iniziativa spontanea nata dal cuore di cittadini e musicisti, l’arte diventa voce di speranza e vicinanza. Un gesto collettivo che dimostra come la musica possa unire e rafforzare il senso di comunità e solidarietà, perché insieme possiamo fare la differenza.

ForlìMusica aderisce a "La musica contro il silenzio", un'iniziativa nata dal basso, promossa da cittadini e musicisti, per dare voce attraverso l'arte alla solidarietà nei confronti del popolo palestinese. L'idea è nata a Firenze da un messaggio e un passaparola tra i corridoi del Teatro del.

