Fontanesi l’allarme di Cna | Non mettiamo a rischio l’attrattività del centro

Fontanesi, cuore pulsante di Reggio Emilia, rischia di perdere il suo fascino a causa della crescente insicurezza. L’ultimo episodio di violenza urbana nel fine settimana ha acceso i riflettori sulla necessità di tutela e controllo. Debora Bondavalli, presidente di Cna Area Centro, sottolinea quanto sia urgente intervenire per non compromettere l’attrattiva del centro storico, sostenendo che la sicurezza deve rimanere una priorità assoluta per garantire un ambiente accogliente e vivo.

L'ultimo episodio di violenza urbana avvenuto nel fine settimana in Piazza Fontanesi, nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza cittadina. A esprimere forte preoccupazione è Debora Bondavalli, neopresidente di Cna Area Centro, che raccoglie il grido d'allarme lanciato da ristoratori e commercianti della zona. "Siamo molto preoccupati per i recenti casi di vandalismo che si stanno verificando in Piazza Fontanesi – afferma Bondavalli – e condividiamo il disagio di chi ogni giorno lavora e vive in quell'area". Secondo Cna, episodi simili rischiano di compromettere l'attrattività del centro, scoraggiando la frequentazione serale e spostando i flussi verso luoghi percepiti, talvolta erroneamente, come più sicuri.

