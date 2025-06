Fontana riceve Mattarella a Montecitorio per presentazione Rapporto di Futuri Probabili

In un'occasione di grande rilievo, il Presidente Mattarella ha incontrato a Montecitorio i protagonisti del Rapporto "Per una strategia di sicurezza nazionale" di Futuri Probabili, segnando un momento cruciale nel percorso di consapevolezza e pianificazione per il futuro del nostro Paese. La giornata, aperta dall’intervento di Lorenzo Fontana, ha messo in luce l’importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e esperti. Un passo fondamentale verso un’Italia più sicura e preparata...

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla presentazione del Rapporto "Per una strategia di sicurezza nazionale” di Futuri Probabili - Associazione Per la Formazione del Capitale Umano. L'evento, che si è tenuto a Palazzo Montecitorio, si è aperto con l'indirizzo di saluto di Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati. Dopo l'intervento di Luciano Violante, Presidente di Futuri Probabili - Associazione per la formazione del capitale umano, ha preso la parola Guido Crosetto, Ministro della difesa. Al termine, Giovanna Iannantuoni, Presidente della Conferenza dei Rettori delle UniversitĂ Italiane, ha svolto la Lectio magistralis sul tema della “Formazione del capitale umano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fontana riceve Mattarella a Montecitorio per presentazione Rapporto di Futuri Probabili

Vi racconto il formidabile attivismo di Violante (non solo con Multiversity) - Come mai Futuri Probabili, l'associazione senza scopo di lucro presieduta da Luciano Violante, dimentica di citare tra le collaborazioni accademiche gli atenei del gruppo Multiversity, presieduto semp ... Si legge su startmag.it