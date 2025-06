Fondi per il turismo la minoranza va all’attacco

l’epoca attuale, i fondi destinati al turismo rappresentano un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. La minoranza di Grottammare lancia un’accusa forte all’Amministrazione, evidenziando come la mancanza di risultati nell’ottenimento di finanziamenti metta a rischio lo sviluppo cittadino. È giunto il momento di invertire rotta e sfruttare appieno le risorse a disposizione per rilanciare il turismo e valorizzare il patrimonio locale.

‘Grottammare c’è’ bacchetta l’Amministrazione per la carenza di risultati nell’ottenimento di finanziamenti "Mentre altre città prosperano grazie a una visione strategica e alla capacità di attrarre finanziamenti esterni, Grottammare sembra condannata all’auto-finanziamento o, peggio, all’immobilismo, compromettendo così il suo enorme potenziale turistico, culturale ed economico – scrivono Marco Sprecacé e Federica Concetti - Eppure, proprio in questi mesi, opportunità d’oro sembrano essere ignorate. La Regione Marche ha appena pubblicato il ‘Bando turismo esperienziale, eventi e promozione anno 2025’, un’occasione imperdibile per sostenere l’accoglienza turistica e i grandi eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi per il turismo, la minoranza va all’attacco

In questa notizia si parla di: fondi - turismo - minoranza - attacco

Strade provinciali, il Governo taglia il 70% dei fondi. L'opposizione: "A rischio sicurezza dei cittadini, sport e turismo" - Il Governo Meloni taglia del 70% i fondi per le strade provinciali, mettendo a rischio sicurezza, sport e turismo.

La Minoranza del “no” contro eventi, turisti e buon senso; Scuole ad Ogliastro Cilento: la minoranza all’attacco; Parco Amarcord, il Comune ha le idee confuse.

La minoranza all’attacco: : "Troppi incarichi esterni" - Ben 800mila euro di incarichi esterni e 18 milioni di euro provenienti, su un totale di 24, da fondi nazionali o comunitari. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tassa sul turismo. La minoranza va all’attacco - Dopo che la sinistra ha aumentato del 30% l’indennità per i revisori dei conti - Segnala lanazione.it