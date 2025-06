FOCUS – NUOTO | Aglaia Pezzato | Da Rio 2016 al microfono il nuovo volto del racconto sportivo

Nel mondo dello sport, le storie di passione e rinascita ispirano e sorprendono. In questo episodio di FOCUS – NUOTO, Aglaia Pezzato ci accompagna tra ricordi emozionanti e nuove sfide, dal successo in vasca alle luci della cronaca sportiva. La sua esperienza da medaglia mondiale e finale olimpica si trasforma ora in un racconto coinvolgente che ci invita a riflettere sul valore di reinventarsi. Continuate a scoprire come il passato alimenta il presente.

In questo nuovo episodio di FOCUS – NUOTO, Aglaia Pezzato ci guida tra i ricordi della sua carriera in vasca e il suo presente da giornalista sportiva. Dalla medaglia mondiale del 2014 all’oro europeo nel 2015, fino alla finale olimpica di Rio 2016, Aglaia racconta cosa significa smettere quando sei ancora nel pieno delle energie e reinventarsi, trasformando la passione per il nuoto in narrazione. Si parla di: Olimpiadi, staffette e sacrifici Il passaggio da atleta a giornalista Giovani talenti e Mondiali 2025 a Singapore Futuro dello sport e nuovi linguaggi della comunicazione sportiva Conduce: Alice Liverani Iscriviti al canale per scoprire storie, percorsi e visioni di chi vive e racconta lo sport con passione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – NUOTO | Aglaia Pezzato: Da Rio 2016 al microfono, il nuovo volto del racconto sportivo

In questa notizia si parla di: nuoto - aglaia - focus - pezzato

Dietro Le Quinte Del Giornalismo Sportivo Nel Nuovo Episodio Di Call Room; La Guida Completa Per Il Nuoto Alle Olimpiadi Di Parigi 2024; FOCUS – NUOTO | Aglaia Pezzato: Da Rio 2016 al microfono, il nuovo volto del racconto sportivo.

Nuoto Aglaia Pezzato scaccia la sfortuna - Stiamo parlando di Aglaia Pezzato, classe '94, di Vigonza, allieva di Salvatore Piazzese e Antonino Spagnolo, che dopo due anni tormentati da incidenti ed interventi chirurgici, è tornata ... Scrive ilgazzettino.it

Aglaia Pezzato, classe '94, portacolori del Team Veneto, è la quarta atleta - Aglaia Pezzato, classe '94, portacolori del Team Veneto, è la quarta atleta padovana ad essere convocata ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta che si terranno a Doha, dal 3 al 7 dicembre ... Come scrive ilgazzettino.it