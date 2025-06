FNAF Secret of the Mimic | Guida alla riparazione dell’ascensore

In Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, il primo vero ostacolo tecnico che blocca la tua esplorazione è l’ascensore guasto nel corridoio principale. In questa guida ti accompagno passo dopo passo nella risoluzione del puzzle, evitando i pericoli rappresentati dagli animatroni pattuglianti, fino a riattivare il meccanismo e salire al piano superiore. Come riparare l’ascensore. Appena raggiungi la zona manutenzione, noterai che l’ascensore non funziona. Il motivo? Una maschera da elefante si è incastrata tra gli ingranaggi. Tentare di rimuoverla con la forza non servirà: prima devi fermare i meccanismi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - FNAF Secret of the Mimic: Guida alla riparazione dell’ascensore

