Fluminense Borussia Dortmund 0-0 | inizio a rallentatore dei tedeschi finisce in parità il loro primo match al Mondiale per Club

Il debutto del Borussia Dortmund al Mondiale per Club si conclude con un pareggio a reti inviolate contro la Fluminense, segnando un avvio lento e prudente per i tedeschi. Una partita intensa, ma ancora alla ricerca del ritmo giusto, che lascia aperte molte possibilità per le prossime sfide. Ora, occhi puntati sui prossimi incontri, mentre i tifosi attendono di vedere se la squadra riuscirà a scatenare il suo vero potenziale nel prosieguo del torneo.

Fluminense Borussia Dortmund 0-0: come è andato il primo match al Mondiale per Club dei brasiliani e dei tedeschi. Il recap. È iniziato con il freno a mano tirato il Mondiale per Club del Borussia Dortmund. La squadra tedesca, infatti, ha inaugurato la competizione internazionale negli Stati Uniti con uno 0-0 contro i brasiliani della Fluminense. Non è bastato il talento di Brandt, Guirassy o dell'ex obiettivo Juve Adeyemi per scardinare la difesa avversaria, con il Borussia che si è dovuto così accontentare di un punto.

