Flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata

passione condivisa per migliorare i servizi e ascoltare le esigenze quotidiane dei pendolari. Un gesto simbolico che unisce le comunità del Valdarno, dimostrando quanto il rispetto e l’attenzione verso chi si muove ogni giorno siano fondamentali per una mobilità più efficiente e sostenibile. Con questa iniziativa, i sindaci vogliono far sentire forte e chiara la voce di chi utilizza il treno come principale mezzo di trasporto.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Questa mattina i Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino sono saliti alla stazione di San Giovanni Valdarno sul treno regionale 4070 delle 8:01, altamente frequentato dai pendolari, i quali da anni lamentano disagi e ritardi, per raggiungere tutti assieme la stazione di Santa Maria Novella e sensibilizzare, in tal modo, i vertici di RFI e Trenitalia. L’idea di organizzare tale forma di manifestazione scaturisce dalla decisione di Trenitalia e RFI di spostare i convogli dalla linea dell’Alta Velocità a quella lenta, a far data dal prossimo 1° gennaio. Come è noto, i Sindaci valdarnesi hanno più volte attenzionato i vertici di RFI e Trenitalia sull’annosa problematica dei disagi legati alla fruizione della linea ferroviaria che interessa la vallata e adesso sta crescendo sempre più la preoccupazione dei nostri pendolari a seguito di questo ultimo, scellerato annuncio relativo a tale spostamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata

In questa notizia si parla di: valdarno - sindaci - aretino - fiorentino

Vi aspettiamo sabato 14 giugno 2025, alle ore 21:00, presso Piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno per la quarta edizione di "RISVA IN MUSICA SOTTO LE STELLE" I.C. Petrarca? presente Vai su Facebook

Flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata; Valdarno in marcia sui binari: flash mob dei sindaci contro lo spostamento dei treni sulla linea lenta; Treni regionali, sindaci e pendolari uniti nella protesta.

"Giù le mani dalla Direttissima". Sindaci, la protesta sbarca a Firenze - mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a sostegno dei pendolari e contro il trasloco dei treni interregionali dalla linea direttissima alla lenta. Si legge su msn.com

I sindaci del Valdarno vicini ai pendolari: organizzato un flash-mob davanti alla sede di RFI - Tutti i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino, ad eccezione di quello di Montevarchi, scendono in piazza accanto ai pendolari e martedì 17 giugno, insieme a loro, raggiungeranno in treno Firenze c ... Segnala valdarnopost.it