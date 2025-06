Flash mob dei sindaci del Valdarno alla stazione | Basta ritardi no allo stop della Direttissima

residenti del Valdarno, unendo le voci di chi desidera una mobilità più efficiente e puntuale. Con entusiasmo e determinazione, i sindaci hanno scelto di manifestare contro i disagi previsti, chiedendo un futuro senza ritardi e con un servizio ferroviario all’altezza delle esigenze dei cittadini. Una mobilitazione che sottolinea l’importanza di ascoltare le esigenze della comunità e di tutelare il diritto alla mobilità.

Un flash mob alla stazione di Santa Maria Novella contro il provvedimento di Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che dal 1° gennaio 2026 prevede lo spostamento dei treni regionali e interregionali dalla linea direttissima a quella lenta. Il flash mob è stato promosso da amministratori e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Flash mob dei sindaci del Valdarno alla stazione: “Basta ritardi, no allo stop della Direttissima”

