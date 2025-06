Flamengo debutto con vittoria nella notte | De Arrascaeta e Araujo decisivi; la prossima giornata scontro con il Chelsea per il primo posto

Il Flamengo apre con il piede giusto il suo cammino nel Mondiale per Club, conquistando una vittoria convincente contro l’Espérance Tunisi. De Arrascaeta e Araujo si sono dimostrati decisivi, regalando ai brasiliani un inizio promettente. La prossima sfida, contro il Chelsea, sarà decisiva per aggiudicarsi il primato nel girone. Riusciranno i campioni brasiliani a consolidare la loro posizione? Restate sintonizzati, il meglio deve ancora venire!

