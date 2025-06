Flaccavento e D’Alena Il rapporto tra abito corpo e gestualità Pioneer Denim si impegna per l’Africa

Scopri come Flaccavento e D’Alena rivoluzionano il rapporto tra corpo, abito e gestualità, portando l’arte sartoriale a nuove vette espressive. In collaborazione con Pioneer Denim e Pitti Immagine, Fortezza si trasforma in un palcoscenico di innovazione, culminando nel progetto ‘The Body Is A Playground’. Un’occasione unica per esplorare materiali d’eccellenza e la loro malleabilità, invitandoci a riflettere sul potere della moda come forma di libertà e sperimentazione.

Tanti appuntamenti in Fortezza in collaborazione con Pitti Immagine. Tra questi, Consinee presenta il progetto ’The Body Is A Playground’, curato da Angelo Flaccavento con il fashion designer Luca D’Alena. Consinee, eccellenza cinese delle fibre di cashmere e dei filati preziosi, offre un libero spazio di espressione e sperimentazione per mostrare le possibilità e la malleabilità dei materiali attraverso capi di pura ricerca. Il giornalista e critico Angelo Flaccavento collabora ancora una volta con Luca D’Alena per creare una capsule collection di pezzi di maglieria, concentrandosi adesso sul rapporto tra abito e corpo, gestualità e fisicità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flaccavento e D’Alena. Il rapporto tra abito corpo e gestualità. Pioneer Denim si impegna per l’Africa

