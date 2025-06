Fl6 Roma - Cassino mercoledì 18 giornata di disagi per i viaggiatori

Mercoledì 18 giugno, la linea FL6 Roma-Cassino si prepara a vivere una giornata di disagi per pendolari e viaggiatori. A causa di lavori tra Anagni e Salone, alcuni treni subiranno deviazioni e variazioni di orario, creando inevitabili inconvenienti sul percorso tra Ciociaria e Capitale. È fondamentale pianificare con anticipo gli spostamenti e consultare gli aggiornamenti ufficiali per ridurre al minimo i disagi. Restate sintonizzati per tutte le novità e soluzioni alternative.

Domani 18 giugno ci saranno dei disagi per i pendolari e gli utenti che dalla Ciociaria si sposteranno verso la Capitale e viceversa sulla linea ferroviaria Fl6 Roma-Cassino. "Il 18 giugno - per lavori tra le stazioni di Anagni e Salone - alcuni treni delle linee FL6 Roma – Cassino, FL8 Roma –.

