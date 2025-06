Fiumicino incendio su una parte esterna del tetto | terminal evacuato

Non si sono registrati problemi per passeggeri né per l'operatività dello scalo romano. A prendere fuoco sarebbe stata una guaina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fiumicino, incendio su una parte esterna del tetto: terminal evacuato

In questa notizia si parla di: fiumicino - incendio - esterna - tetto

Fiumicino, incendio in via Redipuglia: esplode bombola Gpl abbandonata - Un incendio improvviso ha scosso Fiumicino questa mattina, in via Redipuglia, dove le sterpaglie hanno preso fuoco all’incrocio con via Arsiero.

Fiumicino, incendio su una parte esterna del tetto: terminal evacuato; INCENDIO ALL’AREOPORTO DI FIUMICINO.

Fiumicino, incendio su una parte esterna del tetto: terminal evacuato - All'aeroporto di Fiumicino un incendio è divampato su una parte esterna del tetto dell'area finger del Terminal 1. Si legge su msn.com

Incendio a Fiumicino, prende fuoco un tetto: una persona soccorsa per aver respirato del fumo - Una persona è stata sottoposta a cure mediche per aver respirato il fumo di un incendio divampato nella notte in via Passo della Sentinella a Fiumicino. Lo riporta fanpage.it