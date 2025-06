Fiumicino incendio in aeroporto | il fumo nero invade la pista – Video

Un incendio si è scatenato questo pomeriggio all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, causando una colonna di fumo nero che invade la pista e mette in allerta passeggeri e personale. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'evento ha destato grande preoccupazione tra tutti i presenti. Seguiremo gli sviluppi per fornire aggiornamenti accurati e rassicurare chi era coinvolto in questa emergenza.

(Adnkronos) – Un principio di incendio si è sviluppato, intorno alle 14:50, all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, su un tetto di un'area adiacente al Molo D del Terminal 1. Le cause sono in fase di accertamento. "Il principio di incendio – spiega Adr in una nota – ha causato una vistosa presenza di fumo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: incendio - fiumicino - aeroporto - fumo

Fiumicino, incendio in via Redipuglia: esplode bombola Gpl abbandonata - Un incendio improvviso ha scosso Fiumicino questa mattina, in via Redipuglia, dove le sterpaglie hanno preso fuoco all’incrocio con via Arsiero.

Incendio all'aeroporto di Fiumicino, evacuata l’area imbarchi Cosa sta succedendo: https://fanpa.ge/v2Kec. Vai su Facebook

Incendio a Fiumicino, fumo nero sulla pista dell'aeroporto; Prende fuoco il tetto dell'aeroporto di Fiumicino: fumo e paura, passeggeri evacuati; Incendio vicino all’aeroporto di Fiumicino: ritardi e pista chiusa allo scalo di Roma.

VIDEO| Principio di incendio all’aeroporto di Roma Fiumicino: il fumo nero invade la pista - Oggi, intorno alle ore 14:50, un principio di incendio sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino ... Secondo dire.it

Fiumicino, incendio in aeroporto: il fumo nero invade la pista - Video - Un principio di incendio si è sviluppato, intorno alle 14:50, all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, su un tetto di un'area adiacente al Molo D del Terminal 1. Come scrive msn.com