Fiumicino fumo in aeroporto | incendio domato in 15 minuti

Fiumicino, 17 giugno 2025 – Vigili del fuoco in azione all'aeroporto di Fiumicino per un incendio divampato su una parte del tetto esterna dell'area finger del Terminal 1. I pompieri coadiuvati dal personale di ADR, sono intervenuti prontamente per estinguere il rogo, dovuto a cause da accertare, che ha provocato una densa nube di fumo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti Polaria e carabinieri. Dalle prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stata una guaina. Le fiamme sono state spente poco dopo. E' stata evacuata una parte degli imbarchi del terminal interessato. In merito all'incendio AdR ha informato che " non si sono registrati problemi per i passeggeri né per l'operatività dello scalo: la zona è stata immediatamente messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dall'area e informati dell'accaduto.