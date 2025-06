Fisco aumentano le entrate nel primo quadrimestre FdI | Frutto dell’efficacia delle politiche economiche del governo Meloni

Nel primo quadrimestre del 2025, il fisco italiano registra un'impennata di entrate, con un incremento di circa 15,2 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Questo risultato, che testimonia l’efficacia delle politiche economiche del governo Meloni, conferma una crescita del +5,8%, evidenziando la solidità delle finanze pubbliche. Ma quali sono i fattori chiave di questo successo e quali implicazioni avrà per il futuro?

Il fisco porta nuovi gettiti. Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-aprile 2025 mostrano nel complesso una crescita di 15.182 milioni di euro (+5,8 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. E’ quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef. I dati sul Fisco. Il risultato, prosegue la nota del Mef, deriva dalla variazione positiva delle entrate tributarie (+7.924 milioni di euro, +4,6 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+7.258 milioni di euro, +8,1 per cento). Tra le entrate derivanti dalle imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 79. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it