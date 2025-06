Firme per i referendum e interventi sul quorum È guerra di proposte a Palazzo Madama

Nel cuore della discussione democratica, il Parlamento italiano si confronta con tre proposte di legge che mirano a riformare l’articolo 75 della Costituzione sui referendum. Tra tensioni e diverse visioni, si cerca di trovare un equilibrio tra partecipazione popolare e stabilità istituzionale. Queste iniziative rappresentano un momento cruciale nel dibattito sulla democrazia diretta, posizionandosi come punti di svolta per il futuro delle consultazioni popolari in Italia.

Arrivano in Senato due proposte di legge dalla ratio contrapposta, di Forza Italia e M5s, per riformare l'articolo 75 della Costituzione sui referendum. E una terza è stata presentata alla Camera, da parte di Noi Moderati. La prima proposta, a firma dei forzisti Maurizio Gasparri e Adriano Paroli, punta ad aumentare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento dei quesiti da 500mila a un milione e il numero di consigli regionali da 5 a 10. Simile quella del partito di Lupi, che prevede sempre 10 consigli regionali o il 2% degli aventi diritto al voto (all'incirca un milione di elettori). La proposta di opposizione, presentata dalla pentastellata Alessandra Maiorino, intende invece far scendere il quorum dalla maggioranza a un terzo degli aventi diritto.

