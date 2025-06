Firmano un contratto preliminare a Belluno per una casa e ci vogliono piazzare dentro una roulotte arrestati

A Belluno, due uomini sono stati arrestati in un'incredibile vicenda di estorsione: avevano firmato un contratto preliminare per una casa, ma avevano pianificato di insediarsi con una roulotte, minacciando un’agenzia immobiliare e chiedendo denaro. Questa scoperta sconvolgente mette in luce quanto la legalità sia fondamentale nel settore immobiliare e quanto sia importante vigilare contro pratiche ingannevoli. La giustizia ha fermato questa pericolosa truffa prima che potesse aggravarsi.

