Firenze torna in scena ' Delitti nell’Orto' con la Compagnia delle Seggiole

Firenze si risveglia tra mistero e magia con "Delitti nell’Orto", un appuntamento imperdibile firmato dalla Compagnia delle Seggiole. Dopo il successo della serata inaugurale, l’Oltrarno si trasforma in palco di un radiogiallo dal vivo, che coinvolge il pubblico in un’esperienza unica tra teatro e suspense. Non perdere il secondo incontro, giovedì 19 giugno: un’occasione per vivere Firenze come non l’hai mai vista.

Firenze, 17 giugno 2025 - Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale, Delitti nell’Orto torna a Orto San Frediano con un nuovo appuntamento serale tra teatro, mistero e partecipazione. La rassegna, ideata e realizzata da La Compagnia delle Seggiole, propone un’esperienza originale di radiogiallo dal vivo, ambientata nello spazio verde dell’Oltrarno restituito alla città. Il secondo incontro si terrà giovedì 19 giugno con inizio dello spettacolo alle ore 21.00. In via straordinaria, l’Orto sarà accessibile al pubblico già a partire dalle ore 18.30, per chi desidera concedersi un momento di relax o un aperitivo immerso nel giardino prima della rappresentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna in scena 'Delitti nell’Orto' con la Compagnia delle Seggiole

In questa notizia si parla di: orto - firenze - torna - delitti

Il presunto matrimonio a Malta, il film che aveva intenzione di girare a Firenze, l'incontro con un produttore, curato e vestito bene, l'identità ancora misteriosa della donna trovata morta a Villa Pamphili insieme alla figlia. Ci sono ancora numerosi dettagli che no Vai su Facebook

Firenze, torna in scena 'Delitti nell’Orto' con la Compagnia delle Seggiole; La Compagnia delle Seggiole: dopocena con giallo all'Orto San Frediano di Firenze; Si torna a parlare dei delitti del “mostro di Firenze”.

Firenze, torna in scena 'Delitti nell’Orto' con la Compagnia delle Seggiole - Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale, Delitti nell’Orto torna a Orto San Frediano con un nuovo appuntamento serale tra teatro, mistero e partecipazione. Come scrive lanazione.it

Novità nell’inchiesta sui delitti del Mostro di Firenze - dalla Squadra mobile fiorentina nell’orto di Pietro Pacciani, indagato per i delitti del mostro di Firenze. Scrive panorama.it