Firenze nasce il manifesto ' Oikos for women'

Firenze, 17 giugno 2025 – Un nuovo capitolo per il Mediterraneo prende vita con il lancio del “Manifesto GENER-ATTIVO Oikos for Women”. Non si tratta solo di parole, ma di un movimento vibrante e inclusivo che invita le donne a diventare protagoniste del cambiamento, superando barriere culturali e generazionali. Con una visione ambiziosa, questo manifesto mira a valorizzare il ruolo delle donne come agenti di trasformazione. Il futuro del Mediterraneo si scrive anche grazie a loro.

Firenze, 17 giugno 2025 - Non una semplice dichiarazione d’intenti, ma un movimento aperto e generativo che invita le donne del Mediterraneo ad assumere il ruolo di protagoniste del cambiamento, in un contesto multiculturale e intergenerazionale. Con una visione ambiziosa e inclusiva, il “Manifesto GENER-ATTIVO Oikos for Women”, promosso da Oikos Mediterraneo - Centro per l’ecologia integrale del Mediterraneo - si propone di valorizzare le donne come agenti di cambiamento sistemico, promotrici di giustizia sociale, dialogo interculturale e rigenerazione ambientale. La presentazione dell’iniziativa sarà domani pomeriggio mercoledì 18 giugno alle 17 in sala d’Arme a Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, nasce il manifesto 'Oikos for women'

In questa notizia si parla di: oikos - firenze - manifesto - women

Firenze, nasce il manifesto 'Oikos for women'.

Oikos per il nuovo Auditorium di Firenze di Paolo Desideri - Si è inaugurato il 21 dicembre il Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze firmato Paolo Desideri, un grande progetto di architettura contemporanea per il quale sono stati scelti il colore e la ... Lo riporta archiportale.com