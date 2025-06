firenze le memorie del quartiere 3 nel libro del centro linar

Firenze si prepara ad aprire le sue porte al passato e alle storie autentiche del Quartiere 3 con la presentazione del libro 'Il mare lo facevo in Arno'. Un progetto di comunità che narra ricordi di uomini e donne, unendo memoria, identità e rinascita. Mercoledì 19 giugno alle 18, il Teatro Niccolini accoglierà questa preziosa testimonianza, testimoniando come le storie condivise possano rafforzare il senso di appartenenza e il futuro della città .

Firenze, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarĂ presentato il libro 'Il mare lo facevo in Arno'. Ricordi di donne e uomini del Quartiere 3 d i Firenze. Il testo è frutto di un progetto di comunitĂ per l’integrazione promosso dalla cooperativa sociale Matrix Onlus e dall’Associazione Linar, con il sostegno del Quartiere 3 del Comune di Firenze e il contributo di Publiacqua. Assieme ai ragazzi del centro Linar, gli autori del libro, sarĂ presente l’editore Antonio Pagliai. L’opera raccoglie testimonianze preziose di anziani e persone con disabilitĂ , restituendo un affresco autentico della vita quotidiana di un tempo: giochi e ricette, lavori e passatempi, ricordi legati al fiume Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it