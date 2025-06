Firenze, il restauro sbarca all’Onu.

Firenze fa il suo grande passo globale! L’arte e il restauro si incontrano con le istituzioni internazionali, portando la città al centro di una rivoluzione sostenibile. Emanuele Amodei, presidente dell’Istituto “Palazzo Spinelli”, ora è Deputy General Secretary dell’IASDA alle Nazioni Unite, aprendo nuove strade per la cultura che abbraccia innovazione, inclusività e sviluppo responsabile. La nostra città diventa così protagonista in un dialogo globale di valore inestimabile.

Firenze, 17 giugno 2025 - Emanuele Amodei, presidente dell’Istituto per l’Arte e il Restauro di Firenze “Palazzo Spinelli”, è stato designato Deputy General Secretary della IASDA (International Alliance for Sustainable Development of Arts) alle Nazioni Unite. L’IASDA è un’alleanza di istituti con sede al Quartier Generale dell’ONU a New York; promuove lo sviluppo sostenibile delle arti secondo i princìpi di apertura, inclusività, innovazione e cooperazione, attuando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il progetto, strategico per le nuove forme d’arte e per il settore della conservazione e del restauro, prevede incontri operativi a Parigi, Pechino, Città del Messico e Firenze, che assume così un ruolo centrale nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it