Firenze Fondazione Meyer | rubati nella notte tablet e pc in via Pieraccini

Un episodio inquietante scuote Firenze: nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno, ladri hanno preso di mira la Fondazione Meyer, entrando con intrusione violenta e facendo sparire tablet e PC essenziali per le attività dell’istituto. Un colpo che non solo rappresenta un furto materiale, ma mette a rischio servizi e impegno quotidiano a favore dei più piccoli. La città si interroga sull’accaduto e sulle misure di sicurezza adottate.

Tablet e pc. È il bottino di un furto messo a segno la notte scorsa (fra lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025) nella sede della Fondazione Meyer, in via Pieraccini a Firenze. I ladri, dopo aver spaccato una finestra, sono entrati negli uffici mettendoli a soqquadro e portando via diversi strumenti digitali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Fondazione Meyer: rubati nella notte tablet e pc in via Pieraccini

In questa notizia si parla di: firenze - fondazione - meyer - notte

Fondazione Cr Firenze, approvato il bilancio 2024 - La Fondazione Cr Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024 durante la riunione del Comitato di Indirizzo, presieduta da Bernabò Bocca.

Due nuovi bambini da Gaza accolti al nostro ospedale Meyer. Feriti dalla guerra, sono arrivati questa notte con le loro famiglie, accolti nella Rianimazione per ricevere le cure necessarie. Una bambina di 6 anni con un grave trauma cranico, un bimbo di 9 an Vai su Facebook

Due bambini di Gaza con ferite da guerra accolti al Meyer; All’ospedale Meyer due bambini provenienti da Gaza: saranno sottoposti a cure specialistiche; Arrivati due bambini palestinesi al Meyer: un piccolo è già amputato, lei ha gravi ferite al cranio.

Firenze, Fondazione Meyer: rubati nella notte tablet e pc in via Pieraccini - È il bottino di un furto messo a segno la notte scorsa (fra lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025) nella sede della Fondazione Meyer, in via Pieraccini a Firenze. Da firenzepost.it

Al Meyer 2 bambini di Gaza con ferite da guerra - Accolti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze due bambini originari di Gaza, arrivati nel cuore della notte ed entrambi con ferite di guerra. Scrive ansa.it