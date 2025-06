Firenze bambina di quasi 2 anni in fin di vita per il morbillo

Una vicenda che scuote la coscienza collettiva: una bambina di 19 mesi, non ancora vaccinata, ha rischiato di perdere la vita a causa del morbillo a Firenze. Dopo un lungo calvario in terapia intensiva, la piccola sta ora lentamente tornando alla normalità . Un monito forte sull'importanza della prevenzione e della vaccinazione per proteggere i più vulnerabili. La speranza è che questa storia convinca tutti dell'urgente necessità di tutelare la salute dei nostri figli.

