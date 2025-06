Firenze bambina di 2 anni rischia la vita per il morbillo I medici | Vaccinate i vostri figli

La vicenda di una bambina di 19 mesi a Firenze, rischiando la vita per il morbillo, sottolinea l’importanza della prevenzione. La piccola, non ancora vaccinata, ha contratto la malattia durante un viaggio all’estero e ha dovuto affrontare un ricovero in rianimazione. Questa vicenda drammatica evidenzia quanto sia essenziale che i genitori vaccinino i propri figli. La salute dei nostri piccoli dipende anche da scelte consapevoli e responsabili.

Una bimba di diciannove mesi ha rischiato di morire per il morbillo. La piccola, che ancora non era stata vaccinata, ha contratto la malattia infettiva durante un soggiorno all’estero. I primi sintomi sono comparsi pochi giorni dopo il suo rientro in Italia. La bimba, scrive Adnkronos, è stata subito ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ed è stata dimessa da pochi giorni. Al suo arrivo in ospedale, la piccola soffriva di una severa forma di polmonite che aveva compromesso la sua capacità respiratoria e reso necessaria l’intubazione. Il morbillo e i rischi per i neonati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: morbillo - firenze - bambina - anni

Firenze, bambina di quasi 2 anni in fin di vita per il morbillo - Una vicenda che scuote la coscienza collettiva: una bambina di 19 mesi, non ancora vaccinata, ha rischiato di perdere la vita a causa del morbillo a Firenze.

Morbillo, bimba di quasi 2 anni in fin di vita: non era ancora vaccinata; Morbillo: bimba salvata al Meyer, l’appello dei medici; Belve Crime, la produzione smentisce Corona: Nessun compenso per Bossetti.

Firenze, bambina di quasi 2 anni in fin di vita per il morbillo - La piccola ha finalmente lasciato il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, e il peggio s ... Riporta msn.com

Firenze, bimba di 2 anni con morbillo in rianimazione per 10 giorni: ora è fuori pericolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, bimba di 2 anni con morbillo in rianimazione per 10 giorni: ora è fuori pericolo ... Secondo tg24.sky.it