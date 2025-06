Firenze | arrestato alle Cascine con droga e 310 euro in contanti

Firenze si conferma protagonista di un'azione decisiva contro lo spaccio di droga. Durante un servizio di prevenzione nelle Cascine, gli agenti hanno arrestato un 27enne nigeriano trovato in possesso di sostanze stupefacenti e 310 euro in contanti. Un intervento che sottolinea l'importanza delle forze dell'ordine nella tutela della cittĂ e nel garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. La lotta al traffico illecito continua con determinazione.

FIRENZE – Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto un 27enne di origine nigeriana per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nell’ambito di mirati servizi diretti alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nella cittĂ di Firenze, gli agenti hanno fermato e controllato il 27enne nel . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: arrestato alle Cascine con droga e 310 euro in contanti

In questa notizia si parla di: firenze - arrestato - cascine - droga

