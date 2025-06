Firenze | arrestato 17enne per aver aggredito due cugini in via verdi L’accusa | tentato omicidio

Un episodio inquietante scuote Firenze: un 17enne è stato arrestato dai carabinieri in via Verdi con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver aggredito brutalmente due cugini. La gravità delle accuse include anche porto di armi e lesioni personali aggravate, evidenziando la serietà dell'episodio. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sul disagio giovanile nella città. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Su disposizione del gip e e su richiesta della procura per i Minorenni di Firenze, un 17enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: arrestato 17enne per aver aggredito due cugini in via verdi. L’accusa: tentato omicidio

In questa notizia si parla di: firenze - arrestato - 17enne - accusa

