Fiorenzuola modifiche alla viabilità il 19 giugno | attenzione per chi deve raggiungere l’ospedale

Il 19 giugno 2025, Fiorenzuola si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d'Italia NextGen, un evento che coinvolge tutta la città. Tuttavia, per garantire la sicurezza e il successo della manifestazione, il Comune ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità, con particolare attenzione alle persone dirette all’ospedale della Val d’Arda. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire attentamente le indicazioni per evitare disagi.

In occasione della gara ciclistica Giro d'Italia NextGen in programma giovedì 19 giugno 2025, il Comune di Fiorenzuola ha comunicato alcune modifiche alla viabilità. Si invita a prestare attenzione, in particolare per chi deve recarsi all'ospedale della Val d'Arda nel corso della mattinata.

