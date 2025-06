Fino a tre ore di ritardo dei treni dell' Alta velocità | stazione di Napoli paralizzata

Un disservizio improvviso mette in crisi la mobilità dei pendolari: treni alta velocità in ritardo fino a tre ore e cancellazioni che paralizzano le principali stazioni italiane. Dalla stazione di Napoli a Termini a Roma, i viaggiatori affrontano disagi significativi, con annunci di ritardi imprevisti e variazioni di itinerario. Una situazione che evidenzia come un guasto agli impianti possa compromettere intere reti di trasporto e richiede interventi tempestivi per garantire la mobilità e la sicurezza di tutti.

Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un "guasto agli impianti di.

Guasto alla stazione di Novara, treni cancellati sulla Torino-Milano - Problemi alla stazione di Novara stanno causando disagi ai viaggiatori della linea Torino-Milano. A partire dalle 16, si registrano cancellazioni e ritardi significativi a causa di un guasto alla linea elettrica.

