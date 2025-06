Fino a 50mila euro agli studenti universitari che studieranno in Sicilia

Fino a 50mila euro agli studenti universitari che studieranno in Sicilia: un'opportunità concreta per realizzare i propri sogni accademici. La nuova misura, approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana e gestita dall’Irfis, mira a facilitare l’accesso all’istruzione universitaria, sostenendo chi desidera formarsi nella splendida terra siciliana. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più equo e inclusivo nel panorama dell’educazione regionale.

Una nuova misura a sostegno del diritto allo studio è stata approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, con l’obiettivo di garantire maggiori opportunità di accesso all’istruzione universitaria. Si tratta del prestito d’onore, fortemente sostenuto dalla Democrazia Cristiana e affidato per l’erogazione all’Irfis, Istituto regionale per il finanziamento alle imprese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

