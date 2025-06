Fino a 50mila euro agli studenti che scelgono l’università in Sicilia

L'Università in Sicilia si apre a nuove opportunità di supporto economico per gli studenti meritevoli. Grazie all'approvazione di un prestito d’onore fino a 50.000 euro da parte dell’Assemblea Regionale, giovani con ISEE basso che scelgono le università siciliane potranno realizzare i propri sogni senza preoccupazioni finanziarie. Questa misura ambiziosa mira a trattenere i talenti sull’isola e a favorire un futuro più promettente.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un nuovo strumento per sostenere il diritto allo studio universitario. Si tratta del prestito d’onore destinato agli studenti con ISEE basso che si iscrivono ad atenei siciliani. L’obiettivo è incentivare la permanenza dei giovani nell’Isola, offrendo un sostegno economico fino a 50.000 euro Una misura per trattenere i giovani studenti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

La misura, votata all'Ars, è stata portata avanti dalla Democrazia Cristiana e sarà erogata da Irfis a partire da settembre. Tra i requisiti un Isee inferiore a 20 mila euro

