Finisce fuori strada con il camion e perde il carico

autostrada, creando disagi e rischi per la sicurezza di tutti gli utenti. La scena si è rapidamente trasformata in un'operazione di soccorso e ripulitura, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause dell'incidente e ripristinare la viabilità. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che ha coinvolto un mezzo pesante e la sua perdita di carico.

Incidente sull’autostrada A15, al chilometro 44 in direzione nord, poco dopo le 18. Per cause ancora in corso d'accertamento, un camion è finito fuori strada nel tratto compreso tra Berceto e Borgotaro, più precisamente a Ghiare. Nell'incidente, il mezzo ha perso il carico che è finito sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Finisce fuori strada con il camion e perde il carico

In questa notizia si parla di: fuori - strada - camion - carico

Si schianta al distributore, poi finisce fuori strada: 2 feriti, grave 45enne - Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso Scandiano nella notte tra sabato e domenica, con due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Camion finisce fuori strada sull'Autocisa a Ghiare (verso Parma): il carico perso ha invaso l'altra corsia Vai su Facebook

Finisce fuori strada con il camion e perde il carico; Camion finisce fuori strada sull'Autocisa a Ghiare (verso Parma): il carico perso ha invaso l'altra corsia; Camion si ribalta col suo carico sull’A1: il carico finisce fuori strada.

Camion finisce fuori strada sull'Autocisa a Ghiare (verso Parma): il carico perso ha invaso l'altra corsia - Un camion è finito fuori strada oggi pomeriggio lungo l’autostrada A15, al chilometro 44 in direzione nord, nel tratto compreso tra Berceto e Borgotaro, a Ghiare. Secondo gazzettadiparma.it

Fuori strada con il camion carico di legna, interviene l'elisoccorso - Trasportavano un carico di legna sulla provinciale 11 non lontano dalla diga sul Tirso, quando, per cause da accertare, sono finiti fuori strada. Da rainews.it