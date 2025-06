Finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti in piena notte | soccorso un uomo di 81 anni

Nella quiete della notte romana, un'auto finisce sulla storica scalinata di Trinità dei Monti, coinvolgendo un uomo di 81 anni. L'intervento tempestivo della polizia e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, confermando che, fortunatamente, l’anziano è uscito illeso e incolume. Un episodio che ricorda quanto siano importanti la prudenza e la prontezza anche nelle ore più silenziose. La vicenda si conclude con un sospiro di sollievo, lasciando spazio alla riflessione sulla sicurezza urbana.

Un uomo di 81 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finito sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel pieno centro di Roma. È successo intorno alla 4.30 di mattina di oggi, martedì 17 giugno. L’anziano è stato immediatamente bloccato da una pattuglia della polizia locale, in servizio di vigilanza nella piazza, mentre i vigili del fuoco hanno rimosso la vettura. L’anziano, rimasto illeso, sarebbe risultato negativo all’etilometro. I precedenti. Per gli abitanti di Roma ciò che è accaduto la scorsa notte non è affatto una novità. Già nel 2022, un altro automobilista percorsa la scalinata di piazza di Spagna con una Maserati e fuggì prima dell’arrivo della polizia, salvo essere poi scovato poco più tardi. 🔗 Leggi su Open.online