Finisce con l'auto sulla scalinata di Trinità dei Monti | anziano soccorso all'alba

Un incidente incredibile ha visto un’auto finire sulla storica scalinata di Trinità dei Monti, coinvolgendo un anziano di 81 anni che, forse per distrazione, si è trovato in una situazione inattesa. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha reso possibile un recupero spettacolare all’alba, dimostrando quanto sia importante la prontezza e la professionalità delle forze dell’ordine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa sorprendente vicenda.

L'uomo di 81 anni potrebbe aver imboccato la gradinata monumentale per distrazione. Spettacolare recupero dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: finisce - auto - scalinata - trinità

Si ribalta con l’auto e scappa: 50enne finisce nei guai - Un incidente stradale ha coinvolto un uomo di 50 anni, che dopo essersi ribaltato con la sua auto ha deciso di scappare a piedi, lasciando il veicolo abbandonato sulla carreggiata.

Automobilista finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti; Roma, auto finisce su scalinata di Trinità dei Monti: soccorso 81enne al volante; Un'auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti. E non è la prima volta.