Fingono una polmonite da Covid per non presentarsi in caserma | coppia di amanti ai domiciliari

In un'operazione che ha svelato un ingegnoso tentativo di eludere la legge, una coppia di amanti agli arresti domiciliari ha fingere di essere affetta da Covid-19 per evitare la visita delle forze dell’ordine. La vicenda, emersa a Bassano del Grappa, mette in luce come l’ingegno possa incontrare i limiti della legalità. La vicenda si è conclusa con...

Nella mattinata dell’11 giugno, i militari della stazione di Bassano del Grappa, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 55enne, originario della provincia di Alessandria e di una 41enne del padovano, conviventi, residenti a Valbrenta, già sottoposti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Fingono una polmonite da Covid per non presentarsi in caserma: coppia di amanti ai domiciliari

