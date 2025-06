Fine vita per la prima volta caso eutanasia arriva in Corte costituzionale

Per la prima volta, il delicato tema del fine vita e dell’eutanasia approda alla Corte Costituzionale, sollevando un’importante questione sul rispetto dei diritti individuali. La vicenda coinvolge una donna toscana paralizzata, impossibilitata a esercitare il suo desiderio di fine vita assistita, portando alla luce questioni etiche, legali e umanitarie di grande attualità. Questa storica decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo nel modo in cui l’Italia affronta le scelte di fine vita.

(Adnkronos) – Il tema del fine vita arriva per la prima volta in Corte Costituzionale, con il caso di una donna toscana completamente paralizzata e dunque impossibilitata ad assumere il farmaco letale per il suicidio assistito. Il tribunale di Firenze, il 30 aprile scorso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 579 del codice .

