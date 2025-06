Fine vita non c’è testo maggioranza No opposizioni a comitato etico

Il dibattito sul ddl fine vita si infiamma al Senato, rivelando nette divergenze tra maggioranza e opposizioni. Mentre il centrodestra preferisce un approccio piĂą generico, la discussione si fa accesa e complessa, riflettendo le profonde questioni etiche e politiche coinvolte. La settimana si preannuncia decisiva: quali saranno le prossime mosse per trovare un equilibrio tra diritti e valori?

Roma, 17 giu. (askanews) – Restano ampie le distanze fra maggioranza e opposizioni sul ddl fine vita. Nel comitato ristretto delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato si sono confrontate le proposte del centrodestra, che non ha depositato un testo con le sue proposte ma le ha esposte a voce nel corso della riunione, ha parlato genericamente, per bocca della presidente leghista della commissione Giustizia Giulia Bongiorno, che ha lasciato anzitempo il consesso, di “passi avanti” e della “centralità ” che per l’area governativa assume la questione dell’istituzione di un comitato etico “di altissimo profilo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Il dottor Mario Riccio, giĂ medico anestesista di Piergiorgio Welby, solleva dubbi sull'approccio del governo Meloni sul #finevita: il rilievo dato alle cure palliative nelle proposte della maggioranza punta a limitare l'accesso al suicidio assistito. Vai su X

I senatori Zanettin e Zullo (relatori del primo testo di maggioranza) a Open: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio, propensione a far prevalere la vita» Vai su Facebook

