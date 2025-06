Fine vita la Consulta dovrà esprimersi sul caso di una 55enne paralizzata

La Corte Costituzionale si prepara a tornare sul delicato tema del fine vita, affrontando il caso di Libera, una donna toscana di 55 anni gravemente paralizzata dalla sclerosi multipla. La sua storia apre un dibattito cruciale sui diritti di chi vive condizioni di sofferenza insopportabili e sulle implicazioni etiche del suicidio assistito. Un tema che richiede riflessione approfondita e decisioni rispettose della dignità umana.

La Corte costituzionale tornerà presto a esprimersi sul fine vita. A portare nuovamente la questione all’attenzione della Consulta è il caso di Libera (nome scelto per tutelare l’identità di una donna toscana di 55 anni), completamente paralizzata a causa di una grave forma di sclerosi multipla. La paziente, secondo quanto riferito dall’ Associazione Coscioni, è stata riconosciuta idonea al suicidio medicalmente assistito ma, non essendo in grado di autosomministrarsi il farmaco letale, ha chiesto al tribunale di Firenze che fosse autorizzato il suo medico a intervenire direttamente. Il giudice, il 30 aprile, ha accolto la richiesta subordinata dei legali sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente. 🔗 Leggi su Lettera43.it