Fine vita la Consulta deciderà sulla donna paralizzata La 55enne toscana non può autosomministrarsi il farmaco letale

Una donna toscana di 55 anni, affetta da sclerosi multipla e con accesso al suicidio assistito, si trova al centro di un'importante decisione della Consulta sulla fine vita. La sua condizione, che le impedisce di autosomministrarsi il farmaco letale, ha portato a un ricorso al tribunale di Firenze. La vicenda solleva questioni profonde sui diritti e le scelte di chi affronta una malattia debilitante.

Affetta da sclerosi multipla, ha avuto accesso al suicidio assistito ma le sue condizioni non le consentono di somministrarsi da sé il farmaco letale. Così ha fatto ricorso al tribunale di Firenze.

