Fine vita la Consulta deciderà sul caso di una donna paralizzata

La delicata questione del fine vita si riaccende con il caso di una donna paralizzata dalla sclerosi multipla, che ha chiesto il suicidio assistito ma non può somministrarsi autonomamente il farmaco. La Corte Costituzionale si pronuncerà sul dilemma etico e legale dell'omicidio del consenziente, per garantire dignità e libertà nelle scelte di chi si trova in condizioni estreme. La decisione avrà importanti ripercussioni sul nostro quadro giuridico e morale.

E’ al momento “omicidio del consenziente“, il caso posto all’attenzione della Corte costituzionale riguardante una donna completamente paralizzata che ha avuto accesso al fine vita, il suicidio assistito, ma che non può autosomministrarsi il farmaco letale. Una paralisi da sclerosi multipla progressiva che l’ha costretta ad indicare un esecutore, ovvero il proprio medico curante come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fine vita, la Consulta deciderà sul caso di una donna paralizzata

