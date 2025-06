Finanziamenti ERC | 721 milioni di euro per 281 progetti competitivi in 23 Paesi

Il finanziamento di 721 milioni di euro assegnato dal Consiglio Europeo della Ricerca rappresenta un'importante occasione per l'innovazione e la crescita scientifica in Europa. Con 281 progetti premiati in 23 Paesi, tra cui spiccano Regno Unito, Germania e Italia, questa cifra testimonia l'impegno europeo nella ricerca di eccellenza. Tra i vincitori italiani, università come Torino, Padova e il CNR si distinguono, aprendo nuove strade di sviluppo e collaborazione. La sfida ora è trasformare questi finanziamenti in risultati concreti e duraturi.

E' di 721 milioni di euro il finanziamento assegnato dal Consiglio Europeo della Ricerca a 281 progetti competitivi di 23 Paesi. Sono primi Regno Unito (56), Germania (35) e Italia (25). Considerando la nazionalit√† dei ricercatori, i tedeschi sono primi (45), gli italiani secondi (37) e i britannici terzi (26). Tra i 25 italiani vincitori, le universit√† di Torino e Padova hanno 4 finanziamenti ciascuna, il Cnr 3, le universit√† di Milano e Bologna (2); seguono European University Institute, Sissa, le fondazioni Iit, Human Technopole e Telethon, Politecnico di Torino, e le universit√† di Pavia, Pisa, 'Federico II' e 'Luigi Bocconi'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Finanziamenti ERC: 721 milioni di euro per 281 progetti competitivi in 23 Paesi

In questa notizia si parla di: finanziamenti - milioni - euro - progetti

False consumazioni per giocare alle slot machine: il bar accusato d finanziamenti illeciti da 2 milioni - Un bar di Milano è finito al centro di un'inchiesta per un sistema illecito di finanziamenti da circa 2 milioni di euro.

Ancora fondi europei per ricerche ideologiche. Questa volta ho scoperto finanziamenti da Bruxelles a università per progetti chiaramente incentrati a veicolare messaggi pro immigrazione. Basta propaganda con i soldi dei cittadini europei! Vai su Facebook

Finanziamenti ERC: 721 milioni di euro per 281 progetti competitivi in 23 Paesi; Centri sportivi, piscine, palazzetti, campi da gioco: ecco i 49 progetti finanziati con 20 milioni dalla Regione; Sport e rigenerazione urbana, oltre 1,3 milioni di euro per due progetti di riqualificazione.

Finanziamenti ERC: 721 milioni di euro per 281 progetti competitivi in 23 Paesi - Il Consiglio Europeo della Ricerca assegna 721 milioni di euro a 281 progetti, con l'Italia tra i primi per ricercatori e università. Da quotidiano.net

Dal Mur 300 milioni post Pnrr ai progetti di ricerca più performanti - Un decreto della ministra Bernini fissa gli «Indicatori chiave di prestazione» da rispettare per avere accesso, dal 2027, ai fondi premiali statali ... ilsole24ore.com scrive