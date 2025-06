Finanza e Comune si alleano Task force per il commercio pulito

In un'epoca in cui la trasparenza e la legalità sono fondamentali, finanza e Comune di Concorezzo si alleano in una task force contro il commercio illecito. L’accordo con la Guardia di Finanza, firmato con impegno e determinazione, mira a tutelare le attività oneste e promuovere un mercato equo. Vogliamo sostenere le strutture che lavorano in modo corretto creando un contesto sano, favorendo così lo sviluppo economico locale e la fiducia dei cittadini.

Accordo Comune-Guardia di finanza sul commercio a Concorezzo, "siamo a fianco delle attività più virtuose - spiegano i partner - obiettivo, trasparenza e concorrenza leale ". Il protocollo di intesa nasce per tutelare e valorizzare "le attività che operano nel rispetto delle regole". Il documento è stato firmato co il Comando provinciale di Monza e Brianza. "Vogliamo sostenere le strutture che lavorano in modo corretto creando un contesto sano, in cui non abbia la meglio l’irregolarità - spiega il sindaco Mauro Capitanio -. Il protocollo è uno strumento concreto per affermare un principio di equità e legalità a supporto di quel tessuto imprenditoriale attivo e virtuoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finanza e Comune si alleano. Task force per il commercio pulito

In questa notizia si parla di: finanza - comune - commercio - alleano

Agevolazioni sulle rette scolastiche. Finanza e Comune contro i furbetti - Il Comune di Maranello e la Guardia di Finanza di Modena hanno rinnovato un Protocollo d’Intesa per intensificare i controlli sui requisiti di accesso alle agevolazioni sulle rette scolastiche.

Finanza e Comune si alleano. Task force per il commercio pulito; Guerra all’evasione, Comune e Finanza si alleano; Guerra all’evasione, Comune e Finanza si alleano.

Guerra all’evasione, Comune e Finanza si alleano - Furbetti segnalati dalla polizia locale, stretta anche sul commercio. Si legge su msn.com

Finanza e Comune di Monza si alleano. Protocollo di intesa contro i "furbetti" del Fisco - Il Comune di Monza e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dei traffici ... Secondo ilgiorno.it