Finalestense Solstitium Aestatis tre giorni di grande festa a Finale Emilia

Preparatevi a vivere un’esperienza unica nel cuore del Ducato Estense: la 28ª edizione di Finalestense Solstitium Aestatis trasformerà Finale Emilia in un palcoscenico di tradizione, allegria e cultura dal 20 al 22 giugno 2025. Tre giorni di emozioni, spettacoli e autentiche atmosfere medievali vi aspettano. Non perdete l’occasione di immergervi in questa festa memorabile che celebra il solstizio d’estate e le radici storiche della nostra terra.

