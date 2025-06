Filorosso parte bene tra Garlasco e Travaglio, ma Er peggio è il giornalista che parla di formiche (video).

Filorosso si afferma con forza tra Garlasco e Travaglio, catturando l’attenzione del pubblico fin dal debutto. La nuova trasmissione di approfondimento su Rai3, condotta da Manuela Moreno, si distingue per il suo stile incisivo e coinvolgente, conquistando oltre 800.000 spettatori alla prima puntata. Un successo che promette grandi novità nel panorama dell’informazione italiana, facendo parlare già di sé come uno dei programmi da seguire con attenzione.

Esordio decisamente positivo per Filorosso, la nuova trasmissione di approfondimento in onda da lunedì 16 giugno su Raitre, condotta da Manuela Moreno. Dopo l’esperienza alla co-conduzione di Un alieno in patria con Peter Gomez, la giornalista già mezzobusto di punta del Tg2, si mette in proprio e gli ascolti le danno ragione. Oltre 800mila spettatori e il 4,45% di share nella presentazione, e 626.108 spettatori con il 4,28% di share nel programma vero e proprio. Dati che confermano l’interesse del pubblico per un’informazione attenta, chiara e ben strutturata anche nel periodo estivo. Un avvio convincente che ha fatto da traino importante per TG3 Linea Notte, che ha beneficiato di un’ottima eredità, registrando a seguire un 4,79% di share. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it